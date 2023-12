Piaggio & C. Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Der Relative Strength Index (RSI) der Piaggio & C Spa liegt derzeit bei 16,09, was darauf hinweist, dass die Situation als überverkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt, dass der RSI für die Piaggio & C Spa bei 32 liegt, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet wurde eine mittlere Aktivität für Piaggio & C Spa gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem insgesamt "Neutral"-Stimmungsbild führt.

Aus charttechnischer Sicht weicht der letzte Schlusskurs der Piaggio & C Spa-Aktie um -11,12 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Piaggio & C Spa in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung als "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.