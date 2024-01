Piaggio & C. Aktie: So schnell kann es gehen

Die Piaggio & C Spa-Aktie wird derzeit auf Basis der technischen Analyse als "Schlecht" eingestuft, da der Aktienkurs einen Abstand von -11,04 Prozent zur 200-Tage-Linie von 3,35 EUR aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 2,77 EUR, was einem positiven Abstand von +7,58 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis dieser beiden Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln hingegen eine deutlich positive Stimmung wider. Sowohl in den Kommentaren der letzten Wochen als auch in den aktuellen Diskussionen überwiegen positive Meinungen, weshalb das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls ein neutrales Bild, mit einem Wert von 54,84 für den RSI7 und 31,79 für den RSI25, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Piaggio & C Spa-Aktie sowohl technisch als auch basierend auf dem Anleger-Sentiment aktuell neutral bewertet wird.