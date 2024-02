Pia Aktie: Das wird nichts mehr!

Die Pia-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 3422,68 JPY verzeichnet. Der letzte Schlusskurs lag bei 3120 JPY, was einem Unterschied von -8,84 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 3331,5 JPY ergibt eine negative Abweichung von -6,35 Prozent und führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält die Pia-Aktie also eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Pia diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso fand keine signifikante Veränderung in der Intensität der Diskussionen über das Unternehmen statt. Daher erhält die Pia-Aktie ein "Neutral"-Rating basierend auf dem Sentiment und dem Buzz.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Pia-Aktie liegt bei 73,33, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit einem Wert von 67,8 eine "Neutral"-Einschätzung auf. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung der Pia-Aktie als "Schlecht" basierend auf dem RSI.

Daraus lässt sich schließen, dass die Pia-Aktie derzeit aus technischer Sicht und hinsichtlich des Anleger-Sentiments als "Neutral" bis "Schlecht" bewertet wird.