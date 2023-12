Pia Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Die Einschätzung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung der Anleger. In Bezug auf Pia haben Analysten die Kommentare in den sozialen Medien untersucht und festgestellt, dass diese neutral waren. Auch die Themen, die in den letzten Tagen in den sozialen Medien rund um Pia diskutiert wurden, waren hauptsächlich neutral. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Die Auswertung der Veränderung der Stimmung und der Intensität der Diskussionen ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso wurde nicht signifikant mehr oder weniger über das Unternehmen diskutiert als üblich. Daher wird auch in diesem Aspekt die Pia-Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung der Pia-Aktie ergibt, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage bei 3402,03 JPY lag, während der aktuelle Schlusskurs bei 3330 JPY liegt, was einer Abweichung von -2,12 Prozent entspricht. Auch basierend auf den letzten 50 Handelstagen wird die Aktie als "Neutral" bewertet, da der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Pia-Aktie zeigt, dass sie überverkauft ist, basierend auf den letzten 7 Tagen, während der RSI auf 25-Tage-Basis anzeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Pia.