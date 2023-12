Physicians Realty im Check!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf betrachtet. Für die Physicians Realty Trust ist der RSI-Wert aktuell bei 52,29, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt einen Wert von 24, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Einstufung für die RSI.

In Bezug auf Analystenbewertungen wurden für die Physicians Realty Trust-Aktie insgesamt 4 Bewertungen abgegeben, wovon 2 als "Gut", 1 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies führt zu einem neutralen Rating für das Unternehmen. Das durchschnittliche Kursziel, das von Analysten festgelegt wurde, liegt bei 16,5 USD, was ein Aufwärtspotential von 22,95 Prozent darstellt. Basierend auf dem letzten Schlusskurs von 13,42 USD ergibt sich daher eine positive Empfehlung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 13,39 USD für die Physicians Realty Trust-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 13,42 USD, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 11,83 USD, was einen Unterschied von +13,44 Prozent zum letzten Schlusskurs ausmacht. Somit erhält die Aktie auf dieser Basis eine positive Bewertung.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monat keine bedeutende Veränderung in der Anlegerstimmung gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb unverändert. Daher erhält die Physicians Realty Trust-Aktie in diesem Bereich ein neutrales Rating.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Gesamtbewertung für die Physicians Realty Trust-Aktie basierend auf den verschiedenen Analysemethoden.