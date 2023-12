Physicians Realty Aktie: Alles andere als uninteressant …

Die Physicians Realty Trust-Aktie wird von Analysten derzeit als "Neutral" bewertet. Dieses Rating basiert auf 2 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertung, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (16,5 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 21,59 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Physicians Realty Trust somit eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen gemischte Stimmungen rund um die Aktie. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den vergangenen Tagen vermehrt negative Themen angesprochen wurden. Unsere Redaktion klassifiziert das Unternehmen daher als "Neutral" bezüglich der Anlegerstimmung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen hat sich nicht signifikant verändert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Physicians Realty Trust-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Bereich.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Physicians Realty Trust-Aktie liegt bei 25,58, was als überverkauft gilt und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 22, was ebenfalls als Indikator für eine überverkaufte Situation gilt und mit "Gut" bewertet wird. Insgesamt wird daher auch in dieser Kategorie eine Einstufung von "Gut" vergeben.