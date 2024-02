Phunware, ist immer für eine Überraschung gut!

Die Analysten haben die Aktie von Phunware in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit einer positiven Einstufung von "Gut" bewertet. Es gab keine neuen Analystenupdates zu Phunware im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 2,5 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 736,12 Prozent bedeutet. Die Analysten bewerten die Aktie insgesamt als "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass die Phunware-Aktie auf der Basis trendfolgender Indikatoren eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der langfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 0,31 USD, nahe dem letzten Schlusskurs von 0,299 USD. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,2 USD, wobei der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Somit ergibt sich hier eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den vergangenen Tagen dominierten jedoch negative Themen in den Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Phunware-Aktie liegt bei 63, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage Basis (41,92) bestätigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine "Neutral"-Einstufung für Phunware.