Phunware Aktie: Das kann keiner glauben

Die Dividendenrendite von Phunware liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,25 Prozent für die Software-Branche liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Dividendenpolitik der Aktie.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass sich die Stimmung und die Diskussionsstärke für Phunware in den letzten Wochen kaum verändert haben. Aus diesem Grund wird die Aktie neutral bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage für die Phunware-Aktie bei 0,38 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag jedoch bei 0,082 USD, was einem Unterschied von -78,42 Prozent entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen negative Abweichungen auf, wodurch Phunware in der einfachen Charttechnik eine schlechte Bewertung erhält.

Die Einschätzungen von Analysten der letzten zwölf Monate zeigen, dass die Mehrheit der Einschätzungen gut ist, während keine aktuellen Analystenupdates vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 2,5 USD, was einer Empfehlung zur Steigerung um 2948,78 Prozent entspricht. Insgesamt erhalten die Phunware-Aktie eine positive Empfehlung von Analysten.