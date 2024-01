Phunware Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Die Stimmung und das Interesse an Phunware haben sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert. Dies geht aus einer Analyse der Internet-Kommunikation hervor. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität für das Unternehmen. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der aktuelle Kurs der Phunware-Aktie bei 0,076 USD liegt, was einer Entfernung von -79,46 Prozent vom GD200 (0,37 USD) entspricht. Dies signalisiert ebenfalls eine negative Entwicklung. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,12 USD. Auch hier zeigt sich eine negative Tendenz, da der Abstand -36,67 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Phunware-Aktie daher als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Dividendenpolitik von Phunware wird ebenfalls kritisch betrachtet. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt aktuell bei 0, was einer negativen Differenz von -2,23 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält das Unternehmen in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung von Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Phunware-Aktie zeigt ebenfalls keine klare Tendenz. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 54, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (64,63) bestätigt diese Einschätzung und führt zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung für das Wertpapier.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Bewertung für die Phunware-Aktie auf Basis der verschiedenen Analysen und Indikatoren.