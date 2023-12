Phunware Aktie: Was für ein Erfolg!

Weitere Suchergebnisse zu "8x8":

Das Anleger-Sentiment für die Phunware-Aktie wird als positiv bewertet, da vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. In den letzten Tagen wurde jedoch weder positiv noch negativ über das Unternehmen diskutiert, was zu einer insgesamt guten Bewertung führt.

Analysten haben insgesamt 1 Bewertung für die Phunware-Aktie abgegeben, die alle als "Gut" eingestuft wurden. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel beträgt 2,5 USD, was ein Aufwärtspotential von 3105,13 Prozent bedeutet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Phunware-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis erhält die Aktie eine neutrale Bewertung.

In Bezug auf Dividenden schüttet Phunware niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer schlechten Bewertung der Dividendenpolitik führt.

Insgesamt erhält die Phunware-Aktie gemäß der Analyse des Anleger-Sentiments, der Analysteneinschätzung, des Relative Strength Index und der Dividendenpolitik unterschiedliche Bewertungen, die zu einem gemischten Gesamtbild führen.