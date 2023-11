Phunware Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

Die technische Analyse der Phunware-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 0,47 USD verläuft. Dies bedeutet, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird, da der Aktienkurs bei 0,13 USD lag und somit einen Abstand von -72,34 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ein Niveau von 0,17 USD erreicht, was einer Differenz von -23,53 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Einschätzung basierend auf beiden Zeiträumen.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, mit nur zwei Tagen, an denen positive Themen dominierten, im Vergleich zu neun Tagen mit überwiegend negativer Kommunikation. Außerdem wurde verstärkt über negative Themen in Bezug auf Phunware diskutiert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Veränderungen, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Ein weiteres wichtiges Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Der RSI der Phunware liegt bei 69,57 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 72,66 und wird als Indikator für eine "Schlecht"-Einschätzung betrachtet. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".