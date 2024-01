Phunware Aktie: Schlimme Zeiten!

Die Phunware-Aktie erhält in Bezug auf ihre Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite beträgt 0 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kursniveau, was 2,24 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Beziehung zum aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Phunware-Aktie als "Neutral" eingestuft. Der RSI beträgt 57,69, während der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, bei 66,88 liegt. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral". Der RSI bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen aufeinander und bewertet Werte zwischen 0 und 30 als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Phunware bei 0,37 USD verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 0,077 USD liegt, was einem Abstand von -79,19 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Auch in Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, der bei 0,12 USD liegt, erhält die Aktie ein "Schlecht"-Signal aufgrund einer Differenz von -35,83 Prozent.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität führt zu einer negativen Bewertung. Die Stimmungslage der Anleger hat sich zunehmend verschlechtert, und das Unternehmen wurde weniger diskutiert als zuvor. Daher erhält die Phunware-Aktie ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.

