Phreesia Aktie: Das war nur der Anfang!

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Phreesia deutlich zum Negativen verändert. Dies geht aus Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien hervor, die die Grundlage für diese Auswertung bilden. Aufgrund der vermehrten negativen Auffälligkeiten wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. Auch die Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den sozialen Medien hat abgenommen, weshalb auch hier eine "Schlecht"-Bewertung erfolgt. Insgesamt erhält Phreesia daher in dieser Kategorie ein "Schlecht".

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Phreesia wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI), der verwendet wird, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist, wird Phreesia weder als überkauft noch als überverkauft eingestuft. Sowohl der RSI auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis führt zu einer "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse ergibt eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, da der Schlusskurs am letzten Handelstag über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage lag. Auch der 50-Tages-Durchschnitt führt zu einer "Gut"-Bewertung, da auch hier der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Zusammenfassend erhält Phreesia insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers sowie im Bereich der technischen Analyse.