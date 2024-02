Phreesia Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Phreesia nicht wesentlich verändert. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt keine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen, daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Die Anzahl der Beiträge hat jedoch abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Phreesia liegt bei 44,37, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen beläuft sich auf 39,78, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 7 Analystenbewertungen für die Phreesia-Aktie stattgefunden. Davon waren 5 Bewertungen "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einem "Gut"-Rating für die Phreesia-Aktie führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 34,2 USD, was ein Aufwärtspotential von 24,23 Prozent bedeutet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Phreesia diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch in den letzten ein, zwei Tagen dominieren positive Themen in den Diskussionen, wodurch die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält.