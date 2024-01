Phreesia Aktie: Jubelschreie!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung einer Aktie. In den letzten Tagen war die Aktie von Phreesia Gegenstand von Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden hauptsächlich positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Phreesia-Aktie liegt bei 61 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 31,33 im neutralen Bereich. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating nach RSI-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt für die Phreesia-Aktie bei 25,39 USD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 17,63 USD, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Somit wird die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 7 positive, 2 neutrale und keine negativen Einschätzungen abgegeben, was einem durchschnittlichen "Gut"-Rating entspricht. Auch auf kurzfristiger Basis gilt die Aktie als "Gut" bewertet, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 36,43 USD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Insgesamt erhält die Phreesia-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung sowohl aus Sicht der Anleger-Stimmung, des RSI als auch der Analysteneinschätzungen.