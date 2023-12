Phreesia Aktie: Jetzt aber!

In den sozialen Medien konnten keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz von Phreesia in den letzten vier Wochen festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigte weder einen Anstieg noch einen Rückgang in der Anzahl der Diskussionsbeiträge. Insgesamt erhält Phreesia daher auf dieser Stufe eine "Neutral"-Bewertung.

Aus charttechnischer Sicht ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 23,15 USD lag, was einem Unterschied von -9,46 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt von 25,57 USD der letzten 200 Handelstage entspricht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 17,19 USD, was über dem letzten Schlusskurs liegt und somit eine "Gut"-Bewertung für Phreesia ergibt. Insgesamt wird die Aktie daher in der einfachen Charttechnik mit "Neutral" bewertet.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Phreesia insgesamt 9 Analystenbewertungen, wovon 7 als "Gut", 2 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Aufgrund eines durchschnittlichen Kursziels von 38 USD ergibt sich ein Aufwärtspotential von 64,15 Prozent. Daher wird die Aktie von den Analysten als "Gut" empfohlen und erhält insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Phreesia liegt bei 59,59 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 27 und deutet auf eine überverkaufte Situation hin, was eine "Gut"-Bewertung zur Folge hat. Insgesamt wird Phreesia daher in dieser Kategorie mit "Gut" bewertet.