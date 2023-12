Photronics Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Der Aktienkurs von Photronics verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 13,38 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 25,07 Prozent, was zu einer Unterperformance von -11,7 Prozent für Photronics führte. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 6,99 Prozent, wobei Photronics um 6,39 Prozent über diesem Wert lag. Diese Überperformance im Sektorvergleich und die Unterperformance im Branchenvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating für Photronics in dieser Kategorie.

Analysten bewerten die Photronics-Aktie langfristig als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten erhielt sie 1 "Gut"-Bewertung und keine "Neutral"- oder "Schlecht"-Bewertungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 18 USD, was einer Erwartung von -43,77 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen wird daher ein "Neutral"-Rating vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Photronics-Aktie weist einen Wert von 25 für die letzten 7 Tage auf, was auf eine Überverkauftheit hinweist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 19,04 im überverkauften Bereich, was zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Rating für Photronics basierend auf dem RSI.

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet Photronics im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Halbleiter- und Halbleiterausrüstung eine Rendite von 0 % aus, was 2,16 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Aufgrund des niedrigeren Ertrags wird die Dividendenrendite daher als "Schlecht" eingestuft.