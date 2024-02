Photronics Aktie: Schlechte Nachrichten!

Der Relative Strength Index für die Photronics-Aktie liegt bei 73,16, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 55, was als Anzeichen für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde in den letzten Wochen eine negative Veränderung festgestellt. Dies ist darauf zurückzuführen, dass in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders negativen Themen bei Photronics festgestellt wurde. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt eine abnehmende Aufmerksamkeit, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Photronics-Aktie sind alle 1 Einstufungen "Gut". Dies ergibt im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Die abgegebenen Kursziele deuten jedoch darauf hin, dass die Aktie um -33,04 Prozent fallen könnte, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Zusammengefasst erhält Photronics von den Analysten ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse ist die Photronics-Aktie derzeit -10,43 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Gut" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.