Photronics Aktie: Reine Nervensache!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Anleger des Unternehmens Photronics. An sieben Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger auch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen ausgetauscht. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit "Gut" im Anleger-Sentiment.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche hat Photronics in den letzten 12 Monaten eine Performance von 13,38 Prozent erzielt. Im Branchendurchschnitt stiegen ähnliche Aktien um 25,13 Prozent, was eine Underperformance von -11,75 Prozent für Photronics bedeutet. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 8,4 Prozent im letzten Jahr, wobei Photronics 4,98 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Überperformance im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich erhält Photronics ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Photronics-Aktie abgegeben, wovon 1 Bewertung "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Dadurch ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Rating für die Photronics-Aktie. Es liegen keine Analystenupdates zu Photronics aus dem letzten Monat vor, und das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 18 USD. Dies bedeutet ein Abwärtspotenzial von -38,96 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 29,49 USD. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung und somit ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Mit einer Dividende von 0 % schneidet Photronics im Vergleich zum Branchendurchschnitt Halbleiter- und Halbleiterausrüstung (2,15 %) schlechter ab, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da die Differenz 2,15 Prozentpunkte beträgt.