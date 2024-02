Photronics Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Im letzten Jahr wurden für Photronics 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Analystenbewertungen abgegeben, was im Durchschnitt zu einer positiven Bewertung führt. Im vergangenen Monat gab es keine Aktualisierungen durch Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 18 USD, was bedeutet, dass die Aktie um -34,59 Prozent fallen könnte, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 27,52 USD. Daher erhält die Aktie insgesamt eine neutrale Bewertung von den Analysten.

Was die Dividende betrifft, so kann man bei einer Investition in Photronics derzeit keine Rendite erzielen, im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,06 Prozent. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens.

Das Stimmungsbild rund um Photronics hat sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert. Dies wird anhand der Diskussionen in den sozialen Medien festgestellt, welche eine Tendenz zu negativen Themen aufzeigen. Die Aufmerksamkeit für das Unternehmen ist jedoch gestiegen, was zu einer positiven Bewertung in diesem Bereich führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine negative Gesamtbewertung für Photronics.

Anlegerdiskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten zwei Wochen vor allem positiv über Photronics gesprochen wurde. An acht Tagen überwog die positive Kommunikation, während an vier Tagen die negative überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, was zu einer positiven Einschätzung der Aktie führt. Basierend auf dem Anleger-Sentiments bekommt Photronics insgesamt eine positive Bewertung.