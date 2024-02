Photronics Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Die Bewertung einer Aktie kann wesentlich durch die langfristige Analyse der Kommunikation im Internet beeinflusst werden. Dies bezieht sich sowohl auf die Diskussionsintensität als auch auf die Rate der Stimmungsänderung. Bei Photronics zeigt die Diskussionsintensität eine starke Veränderung aufgrund einer erhöhten Aktivität, was zu einer positiven Einschätzung führt. Ebenso war die Rate der Stimmungsänderung eher positiv, was zu einer guten Bewertung durch die Redaktion führt. Insgesamt ergibt sich daher eine gute Einstufung.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche hat Photronics in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -3819,07 Prozent gezeigt. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Rendite von Photronics um 495,99 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem schlechten Rating in dieser Kategorie führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Photronics insgesamt 1 Analystenbewertungen, wovon die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Basierend auf der Kursprognose der Analysten liegt das Abwärtspotenzial bei -46,81 Prozent, was zu einer schlechten Empfehlung führt. Insgesamt erhält Photronics in dieser Kategorie eine neutrale Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 33,84 USD um +15,02 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer guten kurzfristigen Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage liegt die Einstufung ebenfalls bei "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +44,06 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.