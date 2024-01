Photon Energy Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Die Photon Energy befindet sich derzeit in einem "Schlecht"-Zustand, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 liegt bei 2,38 EUR, während der Aktienkurs bei 1,776 EUR liegt, was einer Abweichung von -25,38 Prozent entspricht. Auch der GD50 beträgt 1,94 EUR, was einer Abweichung von -8,45 Prozent entspricht. Das führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf den Aktienkurs.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls eine negative Bewertung für die Photon Energy. Der RSI liegt bei 72,09, was als überkauft gilt, und der RSI25 bei 69, was als neutral bewertet wird. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Einstufung "Schlecht".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage der Anleger in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden. Das führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die Photon Energy in dieser Kategorie.