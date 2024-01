Photon Energy Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Bei der Analyse der Photon Energy-Aktie in den letzten Monaten ergibt sich ein neutraler Gesamteindruck. Die Diskussionsintensität im Netz zeigt eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen und führt zu einer Neutral-Einstufung. Insgesamt wird die Aktie daher als neutral bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 2,35 EUR lag, während der aktuelle Kurs bei 1,904 EUR liegt, was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine neutrale Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein neutralen Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt bei einem Niveau von 25 eine gute Einstufung, während der RSI25 bei 49,68 eine neutrale Einschätzung auf diesem Niveau liefert. Insgesamt ergibt sich daher eine gute Gesamteinschätzung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist ebenfalls positiv, was zu einer guten Einstufung führt. Die überwiegend privaten Nutzer bewerteten Photon Energy in den letzten zwei Wochen als besonders positiv, und auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung als gut. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine gute Bewertung.