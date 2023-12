Photocure Aktie: Gut oder schlecht?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Photocure Asa betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 58,54 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 26,49, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist. Somit wird das Wertpapier abweichend als "gut" eingestuft. Zusammenfassend ergibt sich für den RSI eine "gut"-Bewertung.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, was auch Auswirkungen auf Aktien haben kann. In Bezug auf die Diskussionintensität haben wir bei Photocure Asa eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "neutral" zu. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer Gesamtbewertung von "neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer "gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment führt. Auch die technische Analyse zeigt positive Signale, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 66,6 NOK lag, was einem Unterschied von +27,07 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 56,76 NOK eine positive Entwicklung und erhält somit ein "gut"-Rating. Insgesamt ergibt sich für die Photocure Asa-Aktie somit eine "gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.