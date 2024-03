Photocure Aktie: Alles unter Kontrolle?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachtet man den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Photocure Asa, so zeigt sich, dass der 7-Tage-RSI aktuell bei 51,4 Punkten liegt. Das bedeutet, dass die Aktie momentan weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 68,9 im neutralen Bereich, wodurch auch hier eine "neutral" Einstufung erfolgt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was sich auch in der Bewertung der Aktie widerspiegelt. Das Anleger-Sentiment wird demnach als "gut" eingestuft.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet hat interessante Ausprägungen gezeigt. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "neutral" Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, wodurch auch hier eine "neutral" Bewertung abgeleitet wird. Somit ergibt sich insgesamt eine "neutral" Einstufung.

In Bezug auf trendfolgende Indikatoren wie den gleitenden Durchschnitt zeigt sich, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Photocure Asa-Aktie bei 53,98 NOK liegt, was zu einer "neutral" Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt ergibt hingegen eine "schlechte" Rating, da der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. In Summe wird Photocure Asa auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "neutral" Rating versehen.