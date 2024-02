Photo-Me Aktie: Das macht richtig Spaß!

Die Analysteneinschätzung für die Aktie von Me ist überwiegend positiv. In den letzten zwölf Monaten wurden 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten abgegeben, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 190 GBP, was einem potenziellen Anstieg um 39,09 Prozent vom letzten Schlusskurs (136,6 GBP) entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Me bei 11,23 liegt, was unter dem Branchendurchschnitt (81 Prozent) in der Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" liegt. Auf dieser Grundlage wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Me-Aktie liegt bei 13,64 und wird daher als "Gut" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 38,28 und wird als "Neutral" bewertet. Zusammen ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Gut" auf technischer Basis.

In Bezug auf die Dividende weist Me mit 4,68 % eine höhere Ausschüttung im Vergleich zum Branchendurchschnitt Freizeitausrüstung & Produkte (2,68 %) auf, was zu einer positiven Bewertung führt.