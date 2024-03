Photo-Me Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Die Aktie von Me schüttet derzeit höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Freizeitausrüstung & Produkte. Der Unterschied beträgt 1,92 Prozentpunkte (4,68 % gegenüber 2,76 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Gut" eingestuft.

In den letzten zwölf Monaten wurde die Aktie von Me von Analysten insgesamt mit 2 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen bewertet. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Gut". Auch die durchschnittliche Empfehlung der Analysten aus dem letzten Monat ist "Gut" (2 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht). Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 201,5 GBP, was einer erwarteten Kursentwicklung von 18,81 Prozent entspricht. Auch dies führt zu der Einstufung "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Me liegt mit einem Wert von 12,24 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 62. Dadurch wird die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien als "günstig" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Me-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 147,69 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 169,6 GBP liegt, was einem Unterschied von +14,84 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt mit 139,85 GBP unter dem letzten Schlusskurs (+21,27 Prozent). Aufgrund dieser Werte wird die Me-Aktie auch in der einfachen Charttechnik als "Gut" bewertet.