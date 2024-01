Photo-Me Aktie: Das gab es noch nie!

Der Aktienkurs des Unternehmens Me zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von 1,74 Prozent, was mehr als 4 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten 12,26 Prozent, wobei Me mit 10,52 Prozent ebenfalls deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Von insgesamt 2 Analystenbewertungen in den vergangenen zwölf Monaten für die Me-Aktie sind 2 Einstufungen "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht", was im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier ergibt. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Me vor. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten ergeben einen Wert von 190 GBP, was bedeutet, dass die Aktie um 49,61 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Gut". Zusammengefasst erhält Me von den Analysten somit ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Me besonders positiv diskutiert, wobei an neun Tagen die Diskussion von positiven Themen geprägt war und an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Somit erhält Me auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Das Unternehmen Me weist mit einer Dividendenrendite von 4,68 Prozent derzeit einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt von 2,56% auf. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Me-Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.