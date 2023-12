Photo-Me Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der aktuelle Me-RSI liegt bei 44,44, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25 beträgt 65,79 und führt zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage. Insgesamt erhält die Me-Aktie daher ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf die Dividende weist Me derzeit eine Dividendenrendite von 3,93 Prozent auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 2,56 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz ergibt ein "Neutral"-Rating, da es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat gab und die Diskussionsintensität gleich geblieben ist.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Me-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 145,91 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 127 GBP liegt, was einer Abweichung von -12,96 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (136,04 GBP) liegt über dem letzten Schlusskurs (-6,65 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Zusammenfassend erhält die Me-Aktie daher insgesamt ein "Neutral"-Rating in Bezug auf den RSI, ein "Gut"-Rating in Bezug auf die Dividende und ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf die technische Analyse.