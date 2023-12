Phoslock Environmental Technologies Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Phoslock Environmental deuten auf eine negative Stimmung und Einschätzung des Unternehmens hin. In den letzten beiden Wochen wurden vermehrt negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist.

Die Auswertung der Stimmungsänderung der Anleger in den letzten Wochen zeigt jedoch eine Verbesserung der Stimmungslage, was als positiv bewertet wird. In Bezug auf die Diskussionsintensität erfährt das Unternehmen weder besonders viel noch besonders wenig Aufmerksamkeit, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Phoslock Environmental liegt sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Aktie in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 0,03 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,025 AUD liegt, was einer Abweichung von -16,67 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage weist eine Abweichung von -16,67 Prozent auf. Daher wird die Aktie auch aus charttechnischer Sicht mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anlegerstimmung als "Schlecht" eingestuft wird, während die Diskussionsintensität und der RSI neutral sind. In der technischen Analyse erhält die Phoslock Environmental-Aktie hingegen ein "Schlecht"-Rating.