Phoslock Environmental Technologies Aktie: Alles völlig egal!

Die Phoslock Environmental-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 0,03 AUD verzeichnet, während der aktuelle Kurs bei 0,025 AUD liegt, was einer Abweichung von -16,67 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage bei 0,03 AUD, was einer Abweichung von -16,67 Prozent entspricht und somit auch zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment bezüglich Phoslock Environmental war in den letzten zwei Wochen eher neutral. An einem Tag dominierten positive Themen die Diskussion, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer heutigen "Neutral"-Einschätzung der Aktie führt. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Phoslock Environmental insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Beim 7-Tage-RSI beträgt der Wert 50, was darauf hinweist, dass Phoslock Environmental momentan weder überkauft noch überverkauft ist. Die Aktie wird somit als "Neutral" eingestuft. Der 25-Tage-RSI weist ebenfalls einen Wert von 50 auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der Analyse von Sentiment und Buzz konnte keine wesentliche Veränderung bei der Stimmungslage festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe führt.