PhosCo Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein bestimmter Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Phosco betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 100 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan überkauft ist, und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 50, was bedeutet, dass Phosco weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird Phosco also als "Schlecht" bewertet.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder verändern, was auch Auswirkungen auf Aktien haben kann. In Bezug auf Phosco wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, wodurch das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In der technischen Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs von Phosco derzeit 0,07 AUD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,06 AUD erreicht hat. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -14,29 Prozent und damit zur Bewertung "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 0,07 AUD, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Phosco also die Gesamtnote "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Phosco besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält Phosco insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.