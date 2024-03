Phonex Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Phonex-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 58, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der RSI auf 25-Tage Basis (53,44) deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Phonex.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Phonex-Aktie von 1.0462 USD sich um -16,97 Prozent vom GD200 (1,26 USD) entfernt hat, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 0,97 USD auf, was ein "Gut"-Signal darstellt. Unter dem Strich wird der Kurs der Phonex-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Phonex durchschnittlich sind, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Die Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral eingestellt waren und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen vornehmlich neutral waren. Auf der Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Phonex daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung für die Phonex-Aktie.