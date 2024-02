Phoenix Spree Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Weitere Suchergebnisse zu "Bakkafrost":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für die Phoenix Spree-Aktie wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Aktuell liegt der RSI7 bei 46,15 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der RSI25 zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung von 37,93. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

Das Anleger-Sentiment für die Phoenix Spree-Aktie ist insgesamt positiv, da in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Die Einschätzung des Anleger-Sentiments ergibt daher eine "Gut"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse der Phoenix Spree-Aktie wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses betrachtet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 338,27 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 181,5 GBP liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -46,34 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt mit einer Abweichung von -29,12 Prozent eine "Schlecht"-Bewertung für die Phoenix Spree-Aktie.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt eine "Neutral"-Einschätzung für die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung.

Zusammenfassend ergibt sich damit eine neutral bis schlechte Gesamtbewertung für die Phoenix Spree-Aktie auf Grundlage der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments.