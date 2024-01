Phoenix Spree Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Die Stimmung und der Buzz um die Aktie von Phoenix Spree in der Internet-Kommunikation zeigen keine starken positiven oder negativen Ausschläge, wie unsere Analyse zeigt. Daher bewerten wir die Stimmung als "Neutral". Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gezeigt, weshalb wir auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der aktuelle RSI-Wert von 40 deutet darauf hin, dass die Phoenix Spree weder überkauft noch -verkauft ist, weshalb das Signal auch hier als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 38 weist darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, und daher wird auch hier die Einstufung als "Neutral" beibehalten.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt eher neutral, basierend auf Auswertungen der vergangenen Wochen. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten weder positive noch negative Themen die Diskussionen, weshalb die Einschätzung insgesamt als "Neutral" ausfällt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 179,19 GBP im Vergleich zum aktuellen Kurs von 172,5 GBP eine Abweichung von -3,73 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt aktuell 162,18 GBP, was einer Abweichung von +6,36 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.