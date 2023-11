Phoenix Spree Aktie: Ist es vollbracht?

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

Die technische Analyse der Phoenix Spree zeigt, dass der Aktienkurs derzeit 3,73 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet ergibt sich jedoch eine negative Einstufung von -17,08 Prozent Abstand zum GD200. Somit wird die Aktie charttechnisch für diesen Zeitraum als "Schlecht" bewertet, während sie insgesamt für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt aktuell 73,33, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 53, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt wird daher für den RSI eine "Schlecht"-Einstufung gegeben.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Phoenix Spree eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind jedoch vornehmlich neutral, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie wurden ebenfalls analysiert. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird Phoenix Spree in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild als "Neutral" eingestuft.