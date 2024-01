Phoenix Motor Common Stock Aktie: So nicht zu erwarten!

Die Phoenix Motor-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich mit 0,86 USD bewertet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 1,045 USD (+21,51 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führte. Im Rahmen der Charttechnik wird auch der 50-Tages-Durchschnitt analysiert, der bei 1,13 USD liegt. Der letzte Schlusskurs lag jedoch darunter (-7,52 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Insgesamt erhält die Phoenix Motor-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt die Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität war stark erhöht, was zu einer "Gut"-Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Dadurch ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen neutral. Die Diskussion war überwiegend von positiven Themen geprägt, jedoch gab es auch Tage, an denen negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen war die Anlegerstimmung neutral, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Phoenix Motor-Aktie liegt bei 95,35, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 55 und wird als Indikator für eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation betrachtet, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie eine "Schlecht"-Einstufung vergeben.