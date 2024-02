Phoenix Motor Common Stock Aktie: Keine Panik!

Die Stimmung und das Interesse an der Phoenix Motor-Aktie haben in den letzten Wochen deutlich abgenommen, so unsere Analyse. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität, was auf ein fallendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung für die Aktie.

Die Analyse der Diskussion in den sozialen Medien ergab, dass die Anleger in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Phoenix Motor eingestellt waren, wobei an acht Tagen positive Themen dominierten. Es gab keine negativen Diskussionen, und an sechs Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch neutral, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Phoenix Motor-Aktie liegt bei 58, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis ergibt einen Wert von 59,17, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Phoenix Motor-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,96 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1,15 USD liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung für die Phoenix Motor-Aktie.