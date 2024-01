Phoenix Media Investment Aktie: Lieber beobachten als handeln

Die technische Analyse der Phoenix Media Investment-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 0,26 HKD liegt, was einer Abweichung von -3,85 Prozent vom aktuellen Kurs (0,25 HKD) entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Hingegen beträgt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) 0,23 HKD, was einer Abweichung von +8,7 Prozent vom aktuellen Kurs entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung für die kurzfristige Analysebasis ergibt. Alles in allem erhält Phoenix Media Investment damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zu Phoenix Media Investment zeigen, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden, was dazu führt, dass das Unternehmen als "Neutral" eingestuft wird. In Bezug auf die Anlegerstimmung wird die Aktie von Phoenix Media Investment mit "Neutral" bewertet.

Der Sentiment und Buzz um die Aktie ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität zeigt und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Phoenix Media Investment insgesamt mit "Neutral" bewertet, da der RSI7 für sieben Tage einen Wert von 35,38 und der RSI25 für 25 Tage einen Wert von 47,16 aufweist.

Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die Phoenix Media Investment-Aktie auf technischer und stimmungsbezogener Basis.