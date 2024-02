Phoenix Media Investment Aktie: Jetzt geht’s los!

Die technische Analyse der Phoenix Media Investment-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier sowohl in einem langfristigen als auch in einem kurzfristigen Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt aktuell bei 2,47 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 2,11 HKD deutlich darunter liegt, was einer Abweichung von 14,57 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 2,36 HKD liegt über dem letzten Schlusskurs und weist eine Abweichung von 10,59 Prozent auf. Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren wird die Phoenix Media Investment-Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf das Unternehmen war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen der Anleger. Aufgrund dieser Neutralität bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral".

Auch hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum zeigt sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist und eine mittlere Diskussionsintensität verzeichnet. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt ebenfalls stabil, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) gibt an, ob ein Wertpapier über- oder unterbewertet ist, wobei Werte zwischen 0 und 30 als „überverkauft“ und Werte zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gelten. Der RSI der Phoenix Media Investment liegt bei 76,92, was auf eine "Schlecht"-Einstufung hinweist. Der RSI25, der sich über einen Zeitraum von 25 Tagen erstreckt, liegt bei 58,59, was einer "Neutral"-Einschätzung entspricht. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung auf Basis des RSI von "Schlecht".

