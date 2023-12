Phoenix Mecano löst Jubelsturm aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Phoenix Mecano":

Phoenix Mecano wird als unterbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Elektrische Ausrüstung) eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 9,54, was einen Abstand von 70 Prozent zum Branchen-KGV von 31,62 bedeutet. Auf dieser Grundlage wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Ebene.

Die Dividendenrendite von Phoenix Mecano liegt derzeit bei 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,05 %. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs (432 CHF) der Phoenix Mecano-Aktie sowohl über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (383,67 CHF) als auch der letzten 50 Handelstage (393,92 CHF) liegt. Daraus resultiert eine positive Bewertung der Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating.

Insgesamt ergibt sich also eine unterbewertete fundamentale Basis und eine positive technische Analyse für die Aktie von Phoenix Mecano.