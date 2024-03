Phoenix Biotech Acquisition Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Weitere Suchergebnisse zu "Phoenix Biotech Acquisition Corp":

Die Cero Therapeutics-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 10,02 USD verzeichnet. Der letzte Schlusskurs lag bei 2,41 USD, was einem Rückgang um 75,95 Prozent entspricht und zu einer charttechnischen "Schlecht"-Bewertung führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigen einen negativen Trend, wodurch die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung in der einfachen Charttechnik erhält.

Bei der Analyse des Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt sich, dass die Cero Therapeutics-Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 liegt bei 77,36, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die Stimmung und Aktivität rund um die Cero Therapeutics-Aktie in sozialen Medien zeigen eine mittlere Aktivität und eine kaum veränderte Stimmung, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Insgesamt lässt die technische Analyse der Cero Therapeutics-Aktie aufgrund der negativen Entwicklungen in verschiedenen Bereichen wie dem Schlusskurs, dem RSI und der Stimmung eine eher pessimistische Einschätzung zu.