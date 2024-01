Phoenix Biotech Acquisition Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Weitere Suchergebnisse zu "Phoenix Biotech Acquisition Corp":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Laufe der Zeit zu analysieren und ist daher ein nützlicher Indikator für überkaufte oder unterverkaufte Aktien. Der RSI der Phoenix Biotech Acquisition-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 37, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch unterverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Wenn wir diesen 7-Tage-RSI-Wert mit dem 25-Tage-RSI-Wert vergleichen, der bei 36,61 liegt, erhalten wir auch hier ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung für die Phoenix Biotech Acquisition-Aktie basierend auf dem RSI.

Aus charttechnischer Sicht ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 10,86 USD, während der aktuelle Kurs bei 11,145 USD liegt, was einer Abweichung von +2,62 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 10,95 USD zeigt eine Nähe zum aktuellen Schlusskurs (+1,78 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Phoenix Biotech Acquisition. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war ebenfalls im normalen Rahmen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Auch das Anleger-Sentiment war in den letzten Tagen neutral, wobei an zwei Tagen eine positive Stimmung und an drei Tagen eine neutrale Einstellung der Anleger zu beobachten war. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über das Unternehmen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Zusammenfassend ergibt sich also eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem RSI, der charttechnischen Analyse, dem Sentiment und dem Anlegerverhalten für die Phoenix Biotech Acquisition-Aktie.