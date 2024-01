Phoenitron Aktie: Der ganz große Wurf!

Weitere Suchergebnisse zu "Alterity Therapeutics":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI wird häufig in der technischen Analyse des Finanzmarktes eingesetzt. In Bezug auf Phoenitron bewerten wir den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 25 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Phoenitron-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI25 weder überkauft noch überverkauft, daher wird das Wertpapier in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Phoenitron derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Spezialität Einzelhandel"-Branche hat eine Dividendenrendite von 5,47 Prozent, was zu einer Differenz von -5,47 Prozent zur Phoenitron-Aktie führt und zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik durch die Redaktion.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt Phoenitron mit einer Rendite von 2,44 Prozent mehr als 13 Prozent über dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat auch im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche eine deutlich bessere Rendite erzielt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Phoenitron bei 0,2, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Spezialität Einzelhandel" weist ein KGV von 53,82 auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung erhält.