Phoenitron Aktie: Keine Angst!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen aufzeigt, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, und der RSI der Phoenitron liegt bei 33,33, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 44, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens. Bei Phoenitron beträgt das aktuelle KGV 0, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 52 haben. Daher wird die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Einschätzung.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Phoenitron mit 0,041 HKD inzwischen +2,5 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 ebenfalls +2,5 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie zu. Bei Phoenitron konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes oder der Kommunikationsfrequenz ausgemacht werden. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.