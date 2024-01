Phoenitron Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Die fundamentale Analyse des Unternehmens Phoenitron zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei einem Wert von 0,2 liegt, was deutlich unter dem Branchenmittel im Spezialität Einzelhandel liegt. Das Branchen-KGV beträgt 53,88, was einen Abstand von 100 Prozent zum KGV von Phoenitron bedeutet. Aufgrund dieser Bewertung wird der Titel als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von Phoenitron bei 0,046 HKD liegt, was eine Entfernung von +15 Prozent vom GD200 (0,04 HKD) bedeutet. Dies wird als ein "Gut"-Signal bewertet. Auf der anderen Seite liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, bei 0,05 HKD, was zu einem Abstand von -8 Prozent führt. Unter Berücksichtigung des Durchschnitts aus 50 und 200 Tagen wird der Kurs der Phoenitron-Aktie als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Phoenitron derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,47 %. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität hervorbringt und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist. Daher wird Phoenitron insgesamt als "Neutral" bewertet.