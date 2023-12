Phoenitron Aktie: Daran scheiden sich die Geister

In den letzten 200 Handelstagen hat sich der Durchschnitt des Schlusskurses der Phoenitron-Aktie auf 0,04 HKD belaufen. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 0,044 HKD (+10 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt 0,05 HKD, was unter dem letzten Schlusskurs (-12 Prozent) liegt und zu einer "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält Phoenitron daher eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Bezüglich des Sentiments und Buzz im Internet zeigt die Phoenitron-Analyse interessante Ergebnisse. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf dieser Betrachtung.

Die Dividendenrendite von Phoenitron liegt bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,47 liegt und zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Phoenitron-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (40 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (55 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse. Somit erhält Phoenitron insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem RSI.

Insgesamt kann die Charttechnik als neutral bewertet werden, während das Sentiment und die Dividendenpolitik als schlecht eingestuft werden. Der RSI ergibt ebenfalls eine neutrale Bewertung.