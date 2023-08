PhishER Plus nutzt gesammelte Daten und KI zur Bekämpfung von Phishing-Angriffen

Tampa Bay, USA (ots) -Das neue Produkt von KnowBe4 nutzt Einsichten von mehr als 10 Millionen geschulten Benutzern weltweit, um Phishing-E-Mails zu identifizieren, zu blockieren und zu entfernenKnowBe4, der Anbieter der weltweit größten Plattform für Security Awareness Training und simuliertes Phishing, gibt die Einführung seines neuesten Produkts, PhishER Plus (https://www.knowbe4.com/products/phisher-plus), bekannt. Das Tool nutzt Einsichten, die auf Daten der weltweit größten Gruppe von Nutzern basieren, die darin geschult sind, echte Phishing-Angriffe zu erkennen und zu melden. Das Produkt betreibt außerdem einen neuen globalen Bedrohungs-Feed von KnowBe4. Der dreifach geprüfte Phishing-Bedrohungs-Feed blockiert automatisch Phishing-Angriffe, bevor sie in den Posteingang der Nutzer gelangen.PhishER Plus ist ein sehr leistungsfähiges Tool, das Unternehmen bei der Stärkung ihrer E-Mail-Sicherheitsabwehr unterstützt und als zusätzliche letzte Schicht fungiert, nachdem bestehende sichere E-Mail-Gateways (SEGs) und andere Cybersicherheitsschichten versagt haben. Das neue Produkt ist eine aktualisierte Version des bestehenden PhishER-Produkts (https://www.knowbe4.com/en/products/phisher) von KnowBe4 mit zwei neuen, exklusiven Funktionen, darunter die Global Blocklist und Global PhishRIP, die in Microsoft 365 integriert sind.Um mehr über PhishER Plus zu erfahren, lesen Sie bitte hier (https://www.knowbe4.com/products/phisher-plus) weiter. Um ein Angebot oder eine Demo anzufordern, folgen Sie bitte diesem Link (https://www.knowbe4.com/products/phisher-plus-request-a-quote) bzw. diesem Link (https://www.knowbe4.com/products/phisher-plus-request-a-demo).Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGAuf der Eierwiese 182031 GrünwaldKnowBe4@kafka-kommunikation.de089 747470580Original-Content von: KnowBe4, übermittelt durch news aktuell