Phillips Quartalszahlen: Was Aktionäre vom Umsatz und Gewinn im 3. Quartal erwarten können

ARTIKEL:

In nur 68 Tagen wird das Unternehmen Phillips aus Houston, USA seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal präsentieren. Was können Aktionäre in Bezug auf Umsatz- und Gewinnzahlen erwarten? Und wie hat sich die Phillips-Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 46,34 Milliarden Euro stehen die Aktionäre und Analysten gespannt auf das Ergebnis, wenn die Phillips-Aktie vor dem Börsenstart die neuen Quartalszahlen bekannt gibt. Nach aktuellen Datenanalysen rechnen Analystenhäuser damit, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht rückläufig sein wird. Im dritten Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 41,30 Milliarden Euro, während jetzt mit einem Rückgang um -23,00 Prozent auf 34,50 Milliarden Euro gerechnet wird. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um -31,70 Prozent...