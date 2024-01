Phillips Edison & Co Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Die technische Analyse der Phillips Edison & Co Inc zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 33,5 USD liegt, während der aktuelle Aktienkurs 35,76 USD beträgt. Dies entspricht einer positiven Abweichung von +6,75 Prozent zum GD200, was als "Gut" bewertet wird. Im Vergleich dazu liegt der GD50 derzeit bei 35,36 USD, was einer neutralen Abweichung von +1,13 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Diskussion in den sozialen Medien eine starke Aktivität und eine positive Stimmungsänderung, was zu einer positiven Gesamtbewertung führt.

Auch in den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu der Einschätzung "Gut" für das Anleger-Sentiment führt.

Die Analysteneinschätzung basierend auf den Bewertungen von drei Analysten ergibt ein durchschnittliches "Neutral"-Rating für das Wertpapier der Phillips Edison & Co Inc. Die Kursziele der Analysten deuten darauf hin, dass die Aktie um 2,07 Prozent steigen könnte, was zu einer neutralen Empfehlung führt.

Zusammenfassend erhält die Phillips Edison & Co Inc in der Gesamtbetrachtung eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.